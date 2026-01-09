Форма поиска по сайту

09 января, 05:22

Происшествия

В Киеве в результате взрывов произошли сбои в системе водоснабжения

Фото: depositphotos/Alekcey

Перебои с водоснабжением наблюдаются в Киеве после по меньшей мере пяти серий мощных взрывов в районе города. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на мэра украинской столицы Виталия Кличко.

По его информации, в результате ракетной атаки были нанесены повреждения критической инфраструктуре города.

При этом воздушная тревога действовала на всей территории Украины.

Ранее ТАСС со ссылкой на главу военной администрации Львовской области Максима Козицкого сообщил, что объект критической инфраструктуры в регионе получил повреждения в результате атаки.

Отмечается, что на одном из таких объектов произошло возгорание. В области наблюдаются проблемы с газоснабжением.

происшествияза рубежом

