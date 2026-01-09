Форма поиска по сайту

Объект критической инфраструктуры поврежден во Львовской области

Фото: depositphotos/63ru78

Объект критической инфраструктуры в Львовской области получил повреждения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу военной администрации региона Максима Козицкого.

Также отмечается, что мэр Львова Андрей Садовой уточнил, что на одном из таких объектов произошло возгорание. Пожарные работают над ликвидацией огня.

Кроме того, депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич заявил о проблемах с газоснабжением в регионе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по энергетическим объектам, которые используются в интересах военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Атака была осуществлена с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии.

При этом помимо энергетических объектов, под ударом российских военных оказались пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 150 районах.

