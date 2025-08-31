Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 августа, 22:52

Происшествия

Во Львове произошла стрельба

Фото: 123RF/cherokee4

Стрельба произошла на западе Украины. Об этом сообщила полиция Львовской области в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

Инцидент произошел вечером 31 августа во Львове. По данным ведомства, местный житель три раза выстрелил из пневматического пистолета в сторону двух мужчин, с которыми он поругался. В результате случившегося никто не пострадал.

Злоумышленник был задержан прохожими до прибытия правоохранителей. В настоящее время проводится проверка по факту случившегося.

30 августа в Сиховском районе Львова был застрелен экс-спикер Верховной рады Андрей Парубий. Политик находился в базе розыска российского МВД с ноября 2023 года. Он также заочно обвинен в преступлениях, которые происходили на Донбассе в 2014 году.

Выяснилось, что пару месяцев назад Парубия просил государственную охрану. Однако тогда ему отказали в этой просьбе. Дипломат Родион Мирошник предполагал, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны украинского лидера Владимира Зеленского.

Читайте также


происшествияза рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика