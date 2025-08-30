Украинские СМИ опубликовали видео с моментом убийства экс-спикера Рады Парубия

Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти."

Момент убийства бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия во Львове попал на видео, сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Одно из изданий опубликовало записи с камер видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина с характерным рюкзаком службы доставки догоняет Парубия на тротуаре, после чего выстреливает. Затем неизвестный прячет оружие и уходит из поля зрения камеры.

Для поиска нападавшего во Львове объявлена спецоперация "Сирена", передает пресс-служба офиса генпрокурора Украины. На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. По факту случившегося началось досудебное расследование.

Убийство экс-спикера Рады произошло 30 августа. Его смерть подтвердил президент Украины Владимир Зеленский.

Уточнялось, что в базе розыска российского МВД украинский чиновник числится с ноября 2023 года. Он также заочно обвинен в зверствах на Донбассе в 2014 году.

Дипломат Родион Мирошник предположил, что убийство Парубия может быть связано с зачисткой украинского политического поля со стороны Зеленского.