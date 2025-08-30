Экс-спикер Верховной рады Парубий убит во Львове

Фото: ТАСС/Zuma

Бывший спикер Верховной рады, экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрей Парубий убит во Львове, сообщило одно из украинских изданий со ссылкой на полицию.

По информации правоохранителей, стрельба в Сиховском районе Львова произошла 30 августа около полудня. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося, уточнили журналисты.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале подтвердил убийство Парубия. По его словам, ему доложили о произошедшем министр внутренних дел страны Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко.

В июле в Киеве убили полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Ивана Воронича. По факту случившегося завели уголовное дело о посягательстве на жизнь работника правоохранительных органов.

Ответственность за убийство взяло на себя украинское крыло американской ультраправой группировки The Base, писали СМИ.