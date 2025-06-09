Мединский рассказал о беседе с делегатом от Украины, позднее убитым СБУ

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Во время первых переговоров в 2022 году помощник президента России Владимир Мединский провел беседу с членом украинской делегации Денисом Киреевым, которого позднее застрелили представители Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом Мединский рассказал в интервью американскому журналисту Рику Санчесу на RT.

Как вспомнил помощник российского лидера, в тот момент украинская делегация была небольшая, она состояла из пяти-шести человек.

Во время перерыва на переговорах Мединский остался у пустой стойки бара, где также стоял Киреев. Они говорили о жизни в Крыму, подчеркнул помощник президента России и добавил, что разговор был ни о чем. При этом беседа происходила на глазах других участников переговорного процесса.

На следующий разговор России и Украины Киреев не приехал. Его, указал Мединский, убили в центре Киева сразу после встречи.

По данным СМИ, сначала СБУ задержала Киреева, а затем его тело с пулей в затылке нашли на тротуаре в Киеве. Указывалось, что члена украинской делегации ликвидировали именно сотрудники службы, поскольку он якобы занимался шпионажем в пользу Москвы.

Журналисты утверждали, что 23 февраля 2022 года Киреев якобы передал главе военной разведки Украины сведения о том, что Россия в ближайшее время планирует начать спецоперацию.

Спустя время офис президента Украины Владимира Зеленского признал убийство Киреева ошибкой.