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Украинский конфликт может закончиться ядерной войной только в том случае, если Украина и НАТО попытаются отвоевать новые регионы России. Об этом сообщает RT со ссылкой на интервью помощника российского президента Владимира Мединского американскому журналисту Рику Санчесу.

Если конфликт будет остановлен по линии боевого соприкосновения и стороны не смогут достичь мира, то территория превратится в Нагорный Карабах, считает Мединский.

"Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война", – предупредил он.

Мединский подчеркнул, что Россия не хочет давать повода для возникновения не признанного никем "гигантского Карабаха", из-за которого может произойти ядерная война. Именно поэтому, как указал он, российская сторона настаивает на заключении мирного соглашения и признании ее новых территорий.

Ранее норвежский профессор Гленн Дизен высказал мнение, что украинская атака на военные аэродромы России ведет к ядерному столкновению с НАТО. По его словам, инцидент является огромной эскалацией.

Украина 1 июня атаковала с помощью FPV-дронов аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Украинский лидер Владимир Зеленский взял ответственность на себя.

Минобороны России сообщало о задержании некоторых участников атак на российские аэродромы. Их количество и личности не раскрывались.

