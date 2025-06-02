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Великобритания планирует вести долгую "ледяную войну" с Россией, заявил сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Британия увеличивает инвестиции в оборону для обеспечения готовности войск к боевым действиям из-за роста напряженности в Европе. Соединенное Королевство не будет биться одно, подчеркивал премьер-министр Кир Стармер.

"В Британии планируют долгую "ледяную войну" с Россией – и здесь разницы между лейбористами и "консерваторами", которые на деле такие же либералы и являются интегральной частью "неолиберального интернационала", никакой нет", – написал Пушков.

По его словам, как бы Великобритания "ни тужилась", но на уровень "большой геополитической тройки" – США, России и Китая – ей никак не выйти".

Сегодня 12 подводных лодок с ядерным оружием для Великобритании почти не имеют смысла, в отличие от "четырех полуржавых, из которых две находятся в постоянном ремонте". При этом они нужны Стармеру для того, чтобы отчитаться перед "коллективным Соросом", заключил Пушков.

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания начала разрабатывать новую стратегию гражданской обороны на случай военного конфликта. Она предполагает сразу несколько возможных сценариев развития событий. Например, использование как обычного, так и ядерного оружия, а также масштабные кибератаки.