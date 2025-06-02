Стармер заявил о начале подготовки Великобритании к войне

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Лондон увеличивает инвестиции в оборону для обеспечения готовности британских вооруженных сил к боевым действиям из-за роста напряженности в Европе. Об этом заявил премьер-министр страны Кир Стармер.

По его словам, в основу безопасности Великобритании ляжет партнерство с союзниками по НАТО. Как подчеркнул премьер-министр, Соединенное Королевство не будет биться одно.

"Наша политика в сфере обороны всегда будет ориентирована в первую очередь на НАТО", – цитирует его телеканал Sky News.

Стармер указал, что НАТО стало источником стратегической силы Лондона. Вместе с тем премьер сказал, что Великобритания планирует внедрять инновации в свои ВС "со скоростью военного времени", добавив, что намерен сделать войска государства смертоносными к 2035 году.

Ранее СМИ сообщили, что Великобритания начала разрабатывать новую стратегию гражданской обороны на случай военного конфликта, учитывая возможные угрозы со стороны враждебного государства.

По информации журналистов, стратегия предполагает сразу несколько возможных сценариев развития событий. Например, использование как обычного, так и ядерного оружия, а также масштабные кибератаки.

