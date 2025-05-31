Telegraph: "коалиция желающих" готовится к прекращению поставок США оружия Киеву

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На встрече "коалиции желающих" в Гааге призвали готовится к прекращению поставок оружия Украине со стороны США. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на анонимный источник.

"Давайте будем трезво смотреть на ситуацию и признаем, что США никогда не будут с нами заодно", – добавил собеседник.

По информации журналистов, коалиция уже прорабатывает планы по дальнейшей поддержке Украины, если Вашингтон действительно откажет Киеву в помощи. Некоторые участники встречи допустили, что Штаты оставят только "специфические услуги", включая доступ к разведданным.

По утверждению СМИ, на самой встрече царили "мрачные настроения". При этом в коалиции договорились увеличить экономическое давление на РФ. Кроме того, фокус Европы якобы сместился с ввода войск на Украину на долгосрочную поддержку вооружением.

При этом Великобритания не собирается задействовать авианосец HMS Prince of Wales в конфликте Украины с Россией, уточнил британский адмирал Тони Радакин, отвечая на вопрос журналистов, что ранее Пентагон был якобы недоволен решением Лондона отправить авианосец в многомесячный поход в Индо-Тихоокеанский регион.

"У нас нет планов использовать наш авианосец в российско-украинском контексте. И я не думаю, что кто-то ожидает, что (конфликт. – Прим. ред.) между Россией и Украиной внезапно выльется в нечто, что вынудит нас обратиться к авианосцу", – указал адмирал.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев рассказывал, что присутствие войск "коалиции желающих" в зоне конфликта на Украине будет воспринято РФ как рецидив военной угрозы с серьезными последствиями. Одним из таких последствий может стать признание бойцов западных стран законными военными целями. При этом, по данным СКР, наибольшее число наемников, которые состоят на стороне украинских войск, представляют Грузию, Великобританию, США и Канаду.

