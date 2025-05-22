Британский аналитик Меркурис призвал воспринять всерьез заявления Медведева по Украине

Фото: kremlin.ru

Высказывания зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о переговорах с Украиной стоит воспринимать всерьез, сообщает МК со ссылкой на британского аналитика Александра Меркуриса.

"Если эти переговоры сорвутся, то для киевского режима останется только безоговорочная капитуляция. Украина и Запад должны серьезно отнестись к этому", – подчеркнул эксперт.

При этом заявление Медведева было не ультиматумом, а последним предупреждением Киеву и странам Запада, уверен Меркурис.

Ранее зампред Совбеза РФ предупредил, что если Украина откажется от мирных переговоров, то ее ждет неизбежная капитуляция. Кроме того, присутствие войск "коалиции желающих" в зоне конфликта будет воспринято РФ как рецидив военной угрозы с серьезными последствиями, уточнял политик. Медведев считает, что таких бойцов могут признать законными военными целями.

По данным СМИ, следующие переговоры между РФ и Украиной могут пройти в Ватикане уже в середине июня. При этом Киев может обновить состав переговорной группы, чтобы проработать документ о будущем мирном договоре. Туда, в частности, может войти руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

