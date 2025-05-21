Рубио заявил, что Россия хочет на Украине то, на что не имеет права

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Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что российская сторона хочет получить в результате конфликта на Украине то, на что "не имеет права". Это является основной проблемой урегулирования конфликта, сообщил Рубио во время брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале Госдепа.

"Главная проблема урегулирования конфликта на Украине состоит в том, что Россия хочет того, чего у нее сейчас нет и на что она не имеет права, а Украина хочет того, что она не сможет вернуть военным путем", – отметил Рубио.

Американский госсекретарь ранее выразил надежду, что российская сторона представит уже на этой неделе широкий перечень условий, который позволит двигаться в сторону прекращения огня в конфликте на Украине.

По информации СМИ, президент США Дональд Трамп попросил Владимира Путина предложить в меморандуме по урегулированию украинского конфликта что-то, "с чем можно согласиться".