Axios: Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться

Фото: 123RF/tennesseewitney

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп попросил Владимира Путина предложить в меморандуме по урегулированию украинского конфликта что-то, "с чем можно согласиться", сообщает портал Axios со ссылкой на источник.

По данным СМИ, об этом глава Белого дома рассказал европейским лидерам, а также украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

"Трамп <...> попросил Путина представить "что-то, с чем люди могут согласиться", а не выступить с предложением, которое будет сразу же отклонено", – говорится в материале.

Путин и Трамп поговорили по телефону вечером 19 мая. Беседа длилась более двух часов. После разговора российский лидер заявил о готовности работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре.

Глава Соединенных Штатов уточнил, что у него есть красная линия относительно усилий страны по урегулированию украинского конфликта. Он не стал углубляться в подробности, сказав, что это может усложнить переговорный процесс.

Кроме того, отметил Трамп, Зеленский не самый легкий в общении человек, с ним зачастую "непросто иметь дело". Однако американский президент не смог ответить на вопрос, достаточно ли Киев прикладывает усилий для достижения договоренностей с РФ.