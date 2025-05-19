Путин: РФ готова работать с Украиной над меморандумом о мирном договоре

Фото: РИА Новости/POOL/Михаил Терещенко

Россия готова работать с Украиной над меморандумом о будущем мирном договоре, заявил Владимир Путин после разговора с американским президентом Дональдом Трампом.

По его словам, в ходе беседы было оговорено, что Москва предложит Киеву совместную работу над меморандумом, в котором будут определены некоторые позиции.

К примеру, уточнил президент России, в него могут войти принципы урегулирования украинского конфликта, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также вопросы прекращения боевых действий на некоторое время при достижении договоренностей.

При этом России и Украине необходимо найти компромиссы, которые смогут устроить все стороны, и проявить стремление к установлению мира, отметил Путин. Он также указал, что российская позиция относительно конфликта ясна.

"Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса", – заявил президент.

Телефонный разговор Путина и Трампа прошел вечером в понедельник, 19 мая. Российский лидер назвал диалог откровенным, содержательным и полезным.

В ходе беседы, которая длилась более двух часов, президент США высказал свою позицию по поводу прекращения огня. Российский лидер, в свою очередь, заявил, что Москва выступает за мирное урегулирование конфликта. Также Путин поблагодарил Трампа за помощь в возобновлении прямых переговоров между Москвой и Киевом, которые были прерваны украинской стороной в 2022 году.