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19 мая, 18:12

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"Рада": Трамп пообщался с Зеленским перед звонком Путину

Трамп пообщался с Зеленским перед звонком Путину – СМИ

Фото: TASS/Douliery Olivier/ABACA

Американский президент Дональд Трамп созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед разговором с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Рада".

Подробности разговора глав США и Украины не приводятся. Однако они приняли решение созвониться еще раз после беседы Трампа и Путина, подчеркнуло СМИ.

Телефонный разговор президентов России и США стартовал вечером в понедельник, 19 мая. Ожидается, что диалог пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, по результатам будет представлено "максимально возможное сообщение".

Представитель Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Трамп действует так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец украинскому конфликту.

Владимир Путин проведет телефонный разговор с Дональдом Трампом 19 мая

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Сюжет: Мирные переговоры по Украине
политика

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