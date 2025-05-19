"Рада": Трамп пообщался с Зеленским перед звонком Путину

Фото: TASS/Douliery Olivier/ABACA

Американский президент Дональд Трамп созвонился с украинским коллегой Владимиром Зеленским перед разговором с Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Рада".

Подробности разговора глав США и Украины не приводятся. Однако они приняли решение созвониться еще раз после беседы Трампа и Путина, подчеркнуло СМИ.

Телефонный разговор президентов России и США стартовал вечером в понедельник, 19 мая. Ожидается, что диалог пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, по результатам будет представлено "максимально возможное сообщение".

Представитель Белого дома Каролин Левитт отмечала, что Трамп действует так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец украинскому конфликту.

