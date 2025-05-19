Песков заявил, что встреча Путина и Трампа пока не готовится

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Встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа пока не готовится. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом Россия готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта, отметил политик.

"Урегулирование (конфликта на Украине. – Прим. ред.) связано с большим количеством нюансов, которые нужно обговаривать", – пояснил Песков.

Ранее в Кремле уточнили, что встреча российского лидера и главы Белого дома должна быть результативной, а для этого ее следует хорошо подготовить. Переговоры Путина и Трампа зависят от сроков, которые лидеры сами обозначат, после чего их команды начнут под это подстраиваться.

Между тем президенты РФ и США проведут вечером 19 мая телефонный разговор. Песков назвал предстоящие контакты важными. По его словам, беседа пройдет с учетом итогов российско-украинских переговоров в Стамбуле 16 мая.