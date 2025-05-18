Уиткофф: разговор Путина и Трампа может "расчистить затор" по Украине

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Телефонный разговор Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, возможно, сможет "расчистить затор" в урегулировании украинского конфликта, заявил спецпредставитель президента США Стив Уиткофф.

"Его чувства (Трампа. – Прим. ред.) говорят, что он должен связаться по телефону с президентом Путиным, и это расчистит некоторый затор и приведет нас к тому, к чему мы хотим прийти", – отметил Уиткофф в беседе с ABC.

Кроме того, он выразил надежду на успешный исход разговора президентов России и США. Вместе с тем спецпредставитель Трампа отметил, в подобных российско-украинским переговорам стороны занимают определенные позиции, которые создают разрыв. При этом администрации Штатов удалось до некоторой степени сблизить Москву и Киев, подчеркнул Уиткофф.

Президент США ранее анонсировал звонок Путину, который пройдет 19 мая. В ходе разговора он планирует обсудить с главой РФ украинское урегулирование и торговые вопросы. После этого Трамп намерен переговорить со странами-участницами НАТО.

В настоящее время ведется подготовка к телефонному звонку Путина и Трампа, подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.