Песков подтвердил, что Путин и Трамп проведут телефонный разговор

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Телефонный разговор Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа готовится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Разговор готовится", – прокомментировал он.

Ранее американский лидер рассказывал, что планирует позвонить российскому коллеге в понедельник, 19 мая. Это может произойти в 17 часов по московскому времени. Затем Трамп планирует созвониться с президентом Украины Владимиром Зеленским и со странами-участницами НАТО.

Лидер США выражал надежду, что у него получится договориться о прекращении огня.

До этого Трамп отмечал, что у Киева и Москвы "очень много ненависти" по отношению друг к другу. Поэтому, по его утверждению, урегулировать конфликт без его участия невозможно. Он добавлял, что в скором времени планирует встретиться с Путиным.

