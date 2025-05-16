РФ и Украина договорились об обмене пленными по формуле 1 000 на 1 000

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Россия и Украина на переговорах в Стамбуле договорились провести обмен пленными по формуле 1 000 на 1 000. Об этом в беседе с журналистами заявил помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский.

"В ближайшие дни произойдет масштабный обмен пленными 1 000 на 1 000 человек", – цитирует его РИА Новости.

Мединский объяснил, что российско-украинские переговоры уже завершены и РФ в целом удовлетворена результатом беседы с украинской делегацией.

"Мы договорились о том, что каждая сторона представит свое видение возможного будущего прекращения огня. Пропишет это в деталях", – сказал он.

Когда видение будущего прекращения огня будет представлено, переговоры между РФ и Украиной будут продолжены. Кроме того, Киев в ходе беседы запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению, добавил Мединский.

Встреча РФ и Украины проходила в турецком Стамбуле 16 мая. Переговоры начались в 13:37 по московскому времени и продлились почти два часа.

В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио утверждал, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. По данным СМИ, Трамп "может" позвонить Путину для того, чтобы обсудить завершение конфликта.

