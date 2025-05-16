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Украина почувствовала тревогу после заявлений американского лидера Дональда Трампа о том, что мир наступит лишь тогда, когда он встретится с Владимиром Путиным "лицом к лицу". Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Bloomberg.

По мнению автора материала, во время встречи с Путиным американский президент может пойти на любую уступку ради достижения мирного соглашения по Украине. Журналисты также указали, что возможное прекращение поддержки Киева со стороны Вашингтона уже является вопросом времени.

Кроме того, присутствует паника и в офисе президента Украины Владимира Зеленского. Как сообщила радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на немецкий журнал Der Spiegel, связана она с украинско-российскими переговорами в Стамбуле.

Журналисты узнали от анонимного источника из числа советников администрации президента Украины, что Зеленский остался недоволен поведением Трампа, который не разделяет позицию Киева, так как ему нужно постоянно подстраиваться под американского лидера.

"В Киеве опасаются, что все, что отстаивалось в течение трех лет войны, может быть потеряно в один миг", – указало издание.

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка анонсировал встречу Путина и Трампа, которая может пройти в ближайшее время. Однако, по его мнению, для организации этих переговоров нужен подходящий момент.

Сам Трамп заявил, что проведет переговоры с Путиным, как только появится возможность. При этом он также уточнил, что через две-три недели мир станет намного безопаснее.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает чрезвычайно важными контакты Путина и Трампа для урегулирования конфликта на Украине. По его словам, переговоры лидеров России и США нужны для развития двухсторонних отношений, а также для серьезного обсуждения мировых и региональных тем, в том числе украинского конфликта.

