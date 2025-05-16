Трамп заявил, что мир станет намного безопаснее через две-три недели

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Президент США Дональд Трамп считает, что через две-три недели мир станет намного безопаснее. Такое мнение он высказал во время визита в ОАЭ, передает ТАСС.

Сейчас, по его словам, международное пространство находится в безопасности. Однако он отметил, что в течение указанного срока ее уровень повысится.

Трамп также подчеркнул, что проведет переговоры с Владимиром Путиным, как только появится возможность для организации этой встречи.

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что встреча Путина и Трампа может состояться в ближайшее время. По его словам, для этих переговоров нужен подходящий момент. Также он добавил, что американский лидер до сих пор придерживается реалистичных подходов в вопросе территориального аспекта урегулирования конфликта на Украине.

Госсекретарь США Марко Рубио также считает, что встреча Путина и Трампа является единственной возможностью, которая позволит достичь прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

