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Представитель Белого дома Горка допустил скорую встречу Путина и Трампа

В Белом доме допустили скорую встречу Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа может состояться в ближайшее время. Об этом в интервью Politico сообщил заместитель помощника американского лидера Себастьян Горка.

Горка подчеркнул, что встреча двух президентов может пройти, когда наступит подходящий момент. По его мнению, это произойдет в самое ближайшее время.

Также помощник президента добавил, что Трамп по-прежнему придерживается реалистичных подходов в вопросе территориального аспекта урегулирования конфликта на Украине.

Ранее госсекретарь Штатов Марко Рубио заявил, что единственной возможностью прорыва в переговорах по урегулированию украинского конфликта может стать встреча Путина и Трампа.

По его словам, стороны могут решить вопрос об организации встречи после российско-украинских переговоров в Стамбуле. В это же время Вашингтон надеется, что Москва в ходе встречи с Киевом согласится на полное прекращение огня.

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