Трамп заявил, что прогресс в урегулировании на Украине зависит от встречи с Путиным

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Американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что прогресс в урегулировании украинского конфликта зависит от того, удастся ли ему встретиться с Владимиром Путиным. Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома.

"Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным", – сказал глава США на борту президентского самолета по пути из Катара в Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее в Кремле указали на необходимость встречи Путина и Трампа. Переговоры должны быть подготовлены "соответствующим образом", а для этого нужно приложить усилия на самых разных экспертных уровнях, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он также уточнил, что встреча глав государств не состоится в ближайшие дни, подготовка к ней не ведется. Более этого, этот вопрос в предметном плане не согласовывался и не поднимался.