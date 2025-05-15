15 мая, 15:33Политика
Трамп заявил, что прогресс в урегулировании на Украине зависит от встречи с Путиным
Фото: 123RF/palinchak
Американский президент Дональд Трамп сообщил журналистам, что прогресс в урегулировании украинского конфликта зависит от того, удастся ли ему встретиться с Владимиром Путиным. Трансляцию выступления вела пресс-служба Белого дома.
"Ничего не произойдет, пока мы не встретимся с Путиным", – сказал глава США на борту президентского самолета по пути из Катара в Объединенные Арабские Эмираты.
Ранее в Кремле указали на необходимость встречи Путина и Трампа. Переговоры должны быть подготовлены "соответствующим образом", а для этого нужно приложить усилия на самых разных экспертных уровнях, пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Он также уточнил, что встреча глав государств не состоится в ближайшие дни, подготовка к ней не ведется. Более этого, этот вопрос в предметном плане не согласовывался и не поднимался.
Путин и Трамп подробно обсудили ситуацию вокруг Украины