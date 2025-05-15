Профессор Рабкин: Уиткофф – единственный, кто способен понять Путина

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Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф – единственный человек, который способен понимать Владимира Путина. Об этом в разговоре с "Лентой.ру" сообщил заслуженный профессор истории, научный сотрудник центра международных исследований (CERIUM) Монреальского университета в Канаде Якоб Рабкин.

По словам собеседника издания, Уиткофф за счет своего опыта в бизнесе может понимать интересы стороны, с которой ведет переговоры, а также за счет дипломатии может наладить контакты российского лидера с президентом США Дональдом Трампом.

Рабкин считает, что это стало редкостью для западных стран, многие из которых не хотят понимать российские интересы, особенно Евросоюз.

"Он (Уиткофф. – Прим. ред.) понимает озабоченности Москвы в связи с Украиной – этим он выгодно отличается от большинства западных переговорщиков", – отметил профессор.

Он уточнил, что "поза морального превосходства не только к переговорам не располагает, но и не оставляет иного пути, как военного противостояния". Историк предупредил, что такое поведение Европы лишь эскалирует ситуацию вокруг Украины.

В свою очередь, военный эксперт Анатоль Ливен в материале журнала Responsible Statecraft заявил, что украинский президент Владимир Зеленский предложил Путину встретиться в Стамбуле, чтобы заручиться поддержкой Трампа.

"Реальный прогресс в мирных переговорах редко достигается на встречах лидеров, и у России есть основания считать это тактическим ходом Зеленского ради расположения Трампа, а не серьезной инициативой", – цитирует Ливена телеканал "360".

Как указал эксперт, еще три месяца назад украинские власти отвергали любые переговоры с Россией, требуя сначала вывода войск с освобожденных территорий. Он подчеркнул, что успехи российских военных на фронте остаются для Москвы ключевым рычагом давления, от которого она не откажется без гарантированного соглашения.

При этом депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский на своем YouTube-канале рассказал, что у Зеленского нет ни одного козыря для переговоров с Россией в Стамбуле, передает "Московский комсомолец".

С его слов, страны Европы продолжают угрожать Москве введением новых санкций и разными ультиматумами для того, чтобы хоть как-то спасти имидж украинского президента.

"Если (Зеленский. – Прим. ред.) отправится в Стамбул без ничего, то очевидно, что все условия России придется принять", – отметил депутат.

По его мнению, в США понимают, что Зеленский может попытаться сорвать переговоры. Чтобы этого не произошло, в Стамбул направятся спецпосланники президента США Уиткофф и Кит Келлог.

Переговоры между Россией и Украиной пройдут в четверг, 15 мая, в Стамбуле. Встреча запланирована в рабочем офисе президента Турции Долмабахче ориентировочно на 10:00, писали СМИ.

Российская делегация уже прибыла на место. В ее состав вошли помощник президента Владимир Мединский, замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин.

Продолжительность переговоров будет зависеть от их хода, сказал представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, запланированы ли переговоры только на 15 мая или они могут длиться несколько дней по необходимости.