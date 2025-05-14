Трамп ожидает хороших новостей по Украине в ближайшие дни

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни по вопросу урегулирования ситуации на Украине могут появиться позитивные новости. Об этом он сказал на встрече с эмиром Катара в Дохе, сообщает РИА Новости.

Глава Белого дома поблагодарил Катар за поддержку дипломатических усилий Вашингтона, в том числе и за помощь в вопросах России и Украины.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что российская делегация будет ждать Украину на переговорах в Стамбуле. Он также подчеркнул, что все российские тезисы на столе.

Ранее Владимир Путин предложил возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий. В Кремле пояснили, что Россия таким образом демонстрирует стремление к достижению мира.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, принял предложение, заявив, что "будет ждать" Путина в Стамбуле. Он сообщил, что ожидает от переговоров договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными.

Как указал помощник российского лидера Юрий Ушаков, делегация России на переговорах с Украиной в Стамбуле планирует обсудить как политические, так и технические аспекты урегулирования конфликта. Говоря о возможности начала стамбульских переговоров в полночь четверга, 15 мая, он предположил, что старт дадут утром.