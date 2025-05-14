Ушаков: делегация РФ в Стамбуле будет обсуждать политические и технические вопросы

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Делегация России на переговорах с Украиной в Стамбуле планирует провести обсуждение как политических, так и технических аспектов. Состав ее членов будет определяться исходя из этих тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Однако в беседе с журналистом "России 1" Павлом Зарубиным он не уточнил, войдет ли сам в состав делегации, пояснив, что в настоящее время занимается российско-малайзийскими переговорами в Кремле.

При этом Ушаков раскрыл, что организацией встречи делегаций России и Украины с точки зрения выбора места ее проведения занимаются российское генконсульство и турецкие власти. Причем Ушаков подчеркнул, что последние заблаговременно выразили готовность помочь.

"В ходе телефонного разговора между президентами Турции и России (Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным. – Прим. ред.) в воскресенье (11 мая. – Прим. ред.) Эрдоган сказал: "Мы обеспечим вам традиционное турецкое гостеприимство в полном объеме", – добавил Ушаков.

Говоря о возможности начала стамбульских переговоров в полночь четверга, 15 мая, помощник российского президента предположил, что старт дадут только утром.

Вместе с тем он оставил без комментариев многочисленные заявления и предположения о возможном участии во встрече американского и украинского лидеров Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

"Очень много (различных заявлений. – Прим. ред.). Не только ведь заявления президента США сейчас привлекают внимание", – заключил Ушаков.

Возобновить прямые переговоры с Украиной без предварительных условий предложил Путин. В Кремле пояснили, что Россия таким образом демонстрирует стремление к достижению мира.

Зеленский, в свою очередь, принял предложение, заявив, что "будет ждать" Путина в Стамбуле. Он сообщил, что ожидает договоренностей о прекращении огня и об обмене военнопленными, а также надеется на политическую победу в ходе встречи.

