Рябков: исход переговоров в Стамбуле будет зависеть от западных спонсоров Киева

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

Исход переговоров России и Украины в Стамбуле во многом будет зависеть от западных спонсоров Киева. Об этом в беседе с ТАСС заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Конечно, то, что до сих пор происходило и продолжает происходить с абсолютно неприемлемым, по факту преступным поведением Киева на фоне неоднократно предпринятых нашим руководством шагов в плане прекращения огня, свидетельствует о недоговороспособности этого режима, но будем смотреть", – сказал Рябков, добавив, что многое зависит от того, насколько спонсоры киевского режима готовы воспринять реальность.

По словам дипломата, это относится не только к Вашингтону, но и к европейским столицам.

При этом Москва надеется, что в Стамбуле состоится прямой контакт с Украиной. Позиция России известна и озвучена публично, подчеркнул Рябков.

"Надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах", – заключил замминистра.

Владимир Путин ранее предложил возобновить прямые переговоры с Киевом без предварительных условий в Стамбуле в четверг, 15 мая. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Россия таким образом демонстрирует стремление к выявлению способов достижения мира на Украине.

В свою очередь, украинский президент Владимир Зеленский назвал инициативу Путина "хорошим знаком", но указал, что переговоры возможны лишь после прекращения огня. Президент США Дональд Трамп призвал Украину немедленно согласиться на прямые переговоры, так как они являются очень важными.

После этого Зеленский согласился на инициативу президента РФ, заявив, что "будет ждать" его в Стамбуле. Трамп также не исключил, что может поехать в Стамбул, если это поможет в заключении мирного соглашения.