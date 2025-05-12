Трамп заявил, что настаивал на встрече РФ и Украины в Стамбуле

Фото: 123RF/palinchak

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал очень важной возможную встречу представителей России и Украины в Стамбуле. Американский лидер верит в достижимость позитивных результатов.

"В четверг (15 мая. – Прим. ред.) встреча с Россией и Украиной очень важна, я очень настаивал, чтобы эта встреча состоялась. Я думаю, что из этой встречи могут выйти хорошие вещи", – цитирует РИА Новости Трампа.

Владимир Путин ранее выступил с инициативой о переговорах с Украиной "без предварительных условий". Вместе с тем представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что данный шаг демонстрирует серьезные намерения Москвы относительно поиска мирного решения конфликта.

В свою очередь, Трамп призвал Киев немедленно согласиться на сделку. Однако он добавил, что не уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский сможет договориться с Путиным.

При этом сам президент Украины заявил, что будет ждать лидера России в Турции 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает никаких форматов переговоров, в том числе прямых.