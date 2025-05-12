Песков указал на четкую позицию Путина по возобновлению переговоров с Украиной

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Владимир Путин ясно выразил позицию России, касающуюся возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Как напомнил представитель Кремля, заявление президента России было сделано после окончания праздничных мероприятий в Москве, посвященных Дню Победы, и встреч с зарубежными гостями. Таким образом, Россия показывает свое серьезное стремление к поиску эффективных способов долгосрочного урегулирования конфликта, добавил он.

При этом Песков не стал раскрывать возможных членов делегации, а также давать более подробные комментарии по этому вопросу.

Он акцентировал внимание, что инициатива, ориентированная на поиск именно мирного разрешения кризиса и устранение его первопричин, была одобрена многими зарубежными лидерами. В пример официальный представитель Кремля привел американского президента Дональда Трампа, который призвал Украину не ставить каких-либо условий и незамедлительно принять участие в предложенной встрече.

Вместе с тем Песков прокомментировали и угрозу введения новых антироссийских санкций со стороны Европейского союза в случае, если Москва не прекратит огонь.

"Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", – пояснил он.

Путин выступил с инициативой о переговорах "без предварительных условий" 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский дал положительный ответ, заявив, что будет ждать российского лидера в Турции.

Ожидается, что встреча делегаций пройдет в Стамбуле в четверг, 15 мая, на уровне дипломатов. Путин вряд ли будет участвовать в переговорах, поскольку такие мероприятия требуют тщательной подготовки.

