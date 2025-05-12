12 мая, 16:15Политика
Песков указал на четкую позицию Путина по возобновлению переговоров с Украиной
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин ясно выразил позицию России, касающуюся возобновления переговоров с Украиной без предварительных условий, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Как напомнил представитель Кремля, заявление президента России было сделано после окончания праздничных мероприятий в Москве, посвященных Дню Победы, и встреч с зарубежными гостями. Таким образом, Россия показывает свое серьезное стремление к поиску эффективных способов долгосрочного урегулирования конфликта, добавил он.
При этом Песков не стал раскрывать возможных членов делегации, а также давать более подробные комментарии по этому вопросу.
Он акцентировал внимание, что инициатива, ориентированная на поиск именно мирного разрешения кризиса и устранение его первопричин, была одобрена многими зарубежными лидерами. В пример официальный представитель Кремля привел американского президента Дональда Трампа, который призвал Украину не ставить каких-либо условий и незамедлительно принять участие в предложенной встрече.
Вместе с тем Песков прокомментировали и угрозу введения новых антироссийских санкций со стороны Европейского союза в случае, если Москва не прекратит огонь.
"Язык ультиматумов для России неприемлем, он не подходит. С Россией нельзя разговаривать таким языком", – пояснил он.
Путин выступил с инициативой о переговорах "без предварительных условий" 11 мая. Президент Украины Владимир Зеленский дал положительный ответ, заявив, что будет ждать российского лидера в Турции.
Ожидается, что встреча делегаций пройдет в Стамбуле в четверг, 15 мая, на уровне дипломатов. Путин вряд ли будет участвовать в переговорах, поскольку такие мероприятия требуют тщательной подготовки.
Российская и украинская переговорные группы могут встретиться в Стамбуле спустя три года