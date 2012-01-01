Сенатор Косачев назвал заявление Зеленского о приезде в Стамбул "комедианством"

Владимир Путин предложил властям Украины возобновить переговорный процесс в Стамбуле 15 мая. Что известно о возможной встрече и как на это отреагировали в России и мире, расскажет Москва 24.

Без предварительных условий и промедления

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Владимир Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Диалог по урегулированию конфликта прекратился в 2022 году по инициативе Киева.





Владимир Путин президент России Мы настроены на серьезные переговоры с Украиной. Их смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу. Не исключаем, что в ходе этих переговоров удастся договориться и о каких-то новых перемириях, о новом прекращении огня, причем о реальном перемирии.

Призыв Владимира Путина о начале переговоров является "очень серьезным" и подтверждает "реальное намерение найти мирное решение", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом весь предстоящий процесс должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года, добавил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Состав делегации от РФ официально пока не объявлен.

Готовность организовать переговоры подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь назвал заявление российского президента "хорошим знаком". В то же время он подчеркнул, что ключевым условием для встречи является "полное, длительное и надежное прекращение огня" на 30 дней начиная с 12 мая.

"Буду ждать (Владимира. – Прим. ред.) Путина в четверг (15 мая. – Прим. ред.) в Турции. Лично", – добавил Зеленский.

При этом издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Зеленский собирается поехать в Стамбул и без прекращения огня. Однако в администрации президента Турции заявили РИА Новостям, что у них нет сведений о его намерениях посетить республику 15 мая. Также дипломатический источник в республике сообщил изданию, что Анкара ожидает конкретику сторон по поводу возможных переговоров.

Реакция в мире

Президент США Дональд Трамп назвал "потенциально великим" день, когда между Россией и Украиной начнется диалог.





Дональд Трамп президент США Украина должна согласиться на это немедленно.

По словам американского лидера, если встреча представителей стран все же состоится, станет понятно, реально ли им договориться между собой.

"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", – написал Трамп в соцсетях.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с журналистами назвал инициативу о переговорах "неприемлемой" для Киева. Он объяснил это тем, что Украина "не может вести дискуссии, пока их обстреливают". Схожее мнение выразил и новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц: по его словам, сигнал России о готовности к встрече "изначально хороший", но недостаточный шаг.

"Сначала оружие должно замолчать, а потом можно будет начать переговоры", – цитирует политика пресс-служба правительства Германии.

О прекращении огня как условия для начала диалога заявил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. В беседе с "РБК-Украина" политик утверждал, что Киев "готов к любым форматам переговоров".

Однако вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24" напомнил, что на Украине до сих пор действует указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, у Москвы есть сомнения насчет легитимности Зеленского и тех переговорщиков, которые будут его представлять.





Константин Косачев вице-спикер Совфеда Тем не менее с учетом сложности, серьезности ситуации, нашего понимания ответственности за развитие этой ситуации, мы, что называется, закрыли глаза на эти юридические оговорки и согласились на возобновление прямых переговоров с Украиной.

Заявление Зеленского о приезде в Стамбул Косачев назвал "комедианством" и "чистой воды спектаклем", потому что встречи на высшем уровне не готовятся. По мнению сенатора, на самом деле лидер Украины боится встречи с Путиным, так как у него "нет козырей".

