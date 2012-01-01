Сенатор Косачев назвал заявление Зеленского о приезде в Стамбул "комедианством"

Владимир Путин предложил властям Украины возобновить переговорный процесс в Стамбуле 15 мая. Что известно о возможной встрече и как на это отреагировали в России и мире, расскажет Москва 24.
Без предварительных условий и промедления
Владимир Путин предложил украинским властям возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Диалог по урегулированию конфликта прекратился в 2022 году по инициативе Киева.
Призыв Владимира Путина о начале переговоров является "очень серьезным" и подтверждает "реальное намерение найти мирное решение", отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом весь предстоящий процесс должен проходить с учетом реальной ситуации и наработок 2022 года, добавил помощник российского лидера Юрий Ушаков. Состав делегации от РФ официально пока не объявлен.
Готовность организовать переговоры подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, а украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь назвал заявление российского президента "хорошим знаком". В то же время он подчеркнул, что ключевым условием для встречи является "полное, длительное и надежное прекращение огня" на 30 дней начиная с 12 мая.
"Буду ждать (Владимира. – Прим. ред.) Путина в четверг (15 мая. – Прим. ред.) в Турции. Лично", – добавил Зеленский.
При этом издание Axios со ссылкой на украинского чиновника сообщило, что Зеленский собирается поехать в Стамбул и без прекращения огня. Однако в администрации президента Турции заявили РИА Новостям, что у них нет сведений о его намерениях посетить республику 15 мая. Также дипломатический источник в республике сообщил изданию, что Анкара ожидает конкретику сторон по поводу возможных переговоров.
Реакция в мире
Президент США Дональд Трамп назвал "потенциально великим" день, когда между Россией и Украиной начнется диалог.
По словам американского лидера, если встреча представителей стран все же состоится, станет понятно, реально ли им договориться между собой.
"Я начинаю сомневаться, что Украина заключит сделку с Путиным. Если нет, то европейские лидеры и США будут знать, какие все занимают позиции, и будут действовать соответствующим образом", – написал Трамп в соцсетях.
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с журналистами назвал инициативу о переговорах "неприемлемой" для Киева. Он объяснил это тем, что Украина "не может вести дискуссии, пока их обстреливают". Схожее мнение выразил и новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц: по его словам, сигнал России о готовности к встрече "изначально хороший", но недостаточный шаг.
"Сначала оружие должно замолчать, а потом можно будет начать переговоры", – цитирует политика пресс-служба правительства Германии.
О прекращении огня как условия для начала диалога заявил и глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. В беседе с "РБК-Украина" политик утверждал, что Киев "готов к любым форматам переговоров".
Однако вице-спикер Совфеда Константин Косачев в эфире телеканала "Россия 24" напомнил, что на Украине до сих пор действует указ о запрете переговоров с Владимиром Путиным. Кроме того, у Москвы есть сомнения насчет легитимности Зеленского и тех переговорщиков, которые будут его представлять.
Заявление Зеленского о приезде в Стамбул Косачев назвал "комедианством" и "чистой воды спектаклем", потому что встречи на высшем уровне не готовятся. По мнению сенатора, на самом деле лидер Украины боится встречи с Путиным, так как у него "нет козырей".