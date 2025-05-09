Песков заявил, что обсуждение перемирия на Украине невозможно без учета нюансов

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Предметное обсуждение 30-дневного перемирия на Украине невозможно без учета нюансов. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, когда тема перемирия была озвучена администрацией американского лидера Дональда Трампа, ее поддержал Владимир Путин "с оговоркой, что вокруг идеи перемирия существует огромное количество нюансов, не найдя ответы на которые, предметно говорить очень сложно об этом".

При этом Москва благодарна Вашингтону за усилия по украинскому урегулированию, указал Песков.

"Мы готовы приветствовать усилия всех стран", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Вместе с тем Песков прокомментировал слова канцлера Германии Фридриха Мерца о возможности начала 30-дневного перемирия с Украиной в выходные, заявив, что они требуют уточнения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что долгосрочное решение украинского конфликта нельзя обеспечить только лишь прекращением огня. Дипломат отметил, что для этого необходимо искоренить первопричины конфликта.

В свою очередь, спецпосланник американского президента Кит Келлог указал, что Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. Он подчеркнул, что в таком случае Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине.

