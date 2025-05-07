Лавров заявил, что решение конфликта на Украине не обеспечить лишь прекращением огня

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Долгосрочное решение украинского конфликта нельзя обеспечить только лишь прекращением огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Статья министра "Россия и Вьетнам: 75 лет дружбы, доверия и взаимопомощи" с соответствующим заявлением опубликована в журнале "Международная жизнь".

"Хотел бы поблагодарить вьетнамских друзей за сбалансированную позицию по вопросу украинского урегулирования. Долгосрочное решение этой проблемы нельзя обеспечить только лишь через прекращение огня или остановку боевых действий на линии соприкосновения", – подчеркнул Лавров.

Как отметил дипломат, для этого необходимо искоренить первопричины конфликта.

Ранее спецпосланник американского президента Кит Келлог заявил, что Украина хочет заморозки конфликта по текущим линиям соприкосновения с последующим созданием 30-километровой демилитаризованной зоны. Он подчеркнул, что в таком случае президент США Дональд Трамп может обеспечить соблюдение перемирия на Украине.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский уже отвергал предложение Владимира Путина о перемирии в дни 80-летия Победы. Тогда президент Украины также настоял на более длительном прекращении огня.