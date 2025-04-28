Путин объявил перемирие в дни 80-летия Победы

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Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Перемирие будет действовать в период с 00:00 с 7 на 8 мая и до 00:00 с 10 на 11 мая. В это время будут приостановлены все боевые действия со стороны России.

Таким образом, как указали в Кремле, российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине, а также к конструктивному диалогу с международными партнерами.

"Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру", – сказано в заявлении.

При этом российская сторона пообещала дать "адекватный и эффективный ответ" в случае нарушения Украиной перемирия.

Ранее Путин объявлял пасхальное перемирие, которое действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что готов соблюдать это предложение. Он также предлагал продлить сроки перемирия.

Однако за время действия пасхального перемирия было зафиксировано 4 900 нарушений со стороны Украины. По данным Минобороны России, Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили 90 дронов, из которых 8 были использованы вне зоны специальной военной операции (СВО).

Также противник 19 раз обстрелял приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. При этом российские военнослужащие соблюдали режим прекращения огня.

