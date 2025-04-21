Песков о пасхальном перемирии: это была инициатива именно Путина

21 апреля, 13:25Политика
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин был инициатором объявления пасхального перемирия. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Он также пообещал проинформировать заинтересованные стороны о нарушении украинскими военнослужащими пасхального перемирия. Об этом, по словам Пескова, заявили в Минобороны РФ. Именно это ведомство уполномочено давать оценку фактам нарушения перемирия с военной точки зрения, отметил пресс-секретарь президента России.
"Больше мне добавить нечего", – уточнил представитель Кремля.
При этом, как указал Песков, Россия остается открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине.
"Не хотел бы сейчас давать каких-то комментариев, тем более о временных рамках", – заключил пресс-секретарь президента России.
Пасхальное перемирие действовало в период с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Украинский лидер Владимир Зеленский заявлял, что готов соблюдать это предложение. Он также выступил с инициативой, подразумевающей продление перемирия после окончания пасхальных суток.
Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, выразил надежду, что сделка по урегулированию украинского конфликта будет достигнута на ближайшей неделе.
Однако за время пасхального перемирия было зафиксировано 4 900 нарушений со стороны ВСУ. По данным МО РФ, украинская армия применила 90 БПЛА, из которых 8 были использованы вне зоны проведения СВО. Также ВСУ 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей. При этом режим прекращения огня строго соблюдался Вооруженными силами России.
В Минобороны РФ сообщили, что ВСУ 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие