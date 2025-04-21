МО РФ: ВСУ 4 900 раз нарушили пасхальное перемирие

Фото: Andriy Andriyenko/Ukraine's 65th Mechanised Brigade via AP

Зафиксировано 4 900 нарушений режима пасхального перемирия со стороны ВСУ. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Несмотря на объявление режима пасхального перемирия, украинские вооруженные формирования продолжали вести артиллерийский огонь и наносить удары с использованием беспилотных летательных аппаратов по позициям наших войск, а также по гражданским объектам в приграничных районах", – рассказали в оборонном ведомстве.

Всего, по данным МО РФ, украинская армия применила 90 БПЛА, из которых 8 были использованы вне зоны проведения спецоперации. Также ВСУ 19 раз обстреляли приграничные районы Брянской, Курской и Белгородской областей.

При этом в Минобороны РФ отметили существенное снижение интенсивности боевых действий со стороны Украины по всей линии фронта во время перемирия.

В оборонном ведомстве также подчеркнули, что Вооруженными силами России строго соблюдался режим прекращения огня, российская армия оставалась на ранее занятых позициях. После завершения пасхального перемирия ВС РФ продолжили проведение СВО, добавили в Минобороны.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, складам боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов", – говорится в сообщении.

Кроме того, был нанесен удар по пунктам временной дислокации формирований ВСУ в 74 районах. Также средствами ПВО уничтожены 104 украинских БПЛА.

По информации МО РФ, потери противника в зоне группировки "Центр" составили до 80 военнослужащих, в зоне "Юга" – до 45 военных, в зоне "Востока" – более 25 солдат, в зоне "Севера" – до 20 военных.

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Президент отметил, что исходит из того, что Украина последует примеру России.

Представитель МИД РФ Мария Захарова 20 апреля сообщила, что киевский режим не соблюдал режим прекращения огня на Пасху. Захарова уверена, что это не случайность, а закономерность.

Она напомнила, что ранее президент Украины Владимир Зеленский, согласившийся на мораторий на нанесение ударов по топливно-энергетическим объектам, прицельно бил по гражданской энергетической инфраструктуре.

При этом американский лидер Дональд Трамп на фоне пасхального перемирия выразил надежду на то, что сделка по урегулированию конфликта на Украине будет достигнута на ближайшей неделе. Такое заявление он разместил на своей странице в соцсети Truth Social.