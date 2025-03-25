Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 марта, 12:43

Политика
Главная / Новости /

Песков: картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского

Песков прокомментировал картину с горящим Кремлем в кабинете Зеленского

Фото: kremlin.ru

Фотография президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем иллюстрирует уровень его духовного развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях", – считает представитель Кремля.

Он также добавил, что подобное не красит тех, кто снимает, публикует и позирует на таких фотографиях.

Ранее журнал Time опубликовал фотографию Зеленского, который позирует в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами ВСУ на российской территории. В издании также отмечалось, что над кроватью украинского лидера висит картина с тонущим в Черном море военным кораблем РФ. Как признался сам Зеленский, холст с Кремлем в огне является его любимым.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей.

СМИ подсчитали, сколько денег Зеленский перевел в активы в нескольких странах

Читайте также


властьполитика
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика