Песков: картина с горящим Кремлем показывает духовное развитие Зеленского

Фото: kremlin.ru

Фотография президента Украины Владимира Зеленского на фоне картины с горящим Кремлем иллюстрирует уровень его духовного развития. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ну, наверное, это лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях", – считает представитель Кремля.

Он также добавил, что подобное не красит тех, кто снимает, публикует и позирует на таких фотографиях.

Ранее журнал Time опубликовал фотографию Зеленского, который позирует в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами ВСУ на российской территории. В издании также отмечалось, что над кроватью украинского лидера висит картина с тонущим в Черном море военным кораблем РФ. Как признался сам Зеленский, холст с Кремлем в огне является его любимым.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила кабинет Зеленского с психбольницей.