Захарова назвала психбольницей картины с Кремлем и ВСУ в кабинете Зеленского

Фото: time.com

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова сравнила с психбольницей кабинет президента Украины Владимира Зеленского.

Журнал Time опубликовал фотографию Зеленского, позирующего в своем кабинете на фоне картин с горящим Кремлем и бойцами ВСУ на территории России. Также над кроватью Зеленского висит картина с тонущим в Черном море российским военным кораблем. Как признался в интервью изданию украинский лидер, холст с Кремлем в огне является его любимым.

"Психбольница", – цитирует ТАСС Захарову.

Ранее Зеленский отверг идею французского лидера Эммануэля Макрона о создании в стране миротворческой миссии под эгидой ООН. По его словам, Киев не рассматривает ООН как альтернативу контингенту или гарантиям безопасности.

О том, что Макрон активно изучает альтернативу в виде миротворческой миссии ООН вместо ввода европейских войск на Украину, до этого узнали СМИ. По их утверждению, французский лидер возглавляет усилия по созданию коалиции заинтересованных стран НАТО и Евросоюза совместно с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.