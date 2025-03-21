Орбан раскритиковал выступление Зеленского на саммите ЕС

Фото: ТАСС/AP/Omar Havana

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС "спутал роли". Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

"В дискуссии (на саммите ЕС – Прим. ред.) принял участие и украинский президент. Я бы не сказал, что он сделал это в дружеской манере", – сказал Орбан.

По мнению венгерского премьера, Зеленский ведет себя так, словно Украина уже является частью Евросоюза, и позволяет себе резкий тон. При этом на самом деле, подчеркивает Орбан, украинский лидер лишь проситель, желающий вступить в ЕС.

Орбан добавил, что в Венгрии скоро стартует опрос населения о вступлении Украины в Евросоюз и подчеркнул, что Будапешт не будет поддерживать евроинтеграцию Киева до окончания опроса.

Ранее Орбан заявил, что его страна не поддержала заявление Евросоюза по Украине на саммите в Брюсселе, так как оно направлено на поддержку военных действий и противоречит мирному урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и присоединение к усилиям США, а не за продолжение конфликта.

По словам Орбана, предложенный на саммите документ предполагал увеличение помощи Украине для продолжения военных действий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее называл суверенным правом вступление Украины в Евросоюз. Он пояснил, что речь в этом вопросе идет об экономическом, а не военном объединении.