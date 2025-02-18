18 февраля, 12:50Политика
Песков назвал суверенным правом вступление Украины в Евросоюз
Фото: kremlin.ru
Вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом страны, так как речь идет об экономическом, а не военном объединении. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Но (у России. – Прим. ред.) совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, оборонными или военными альянсами. Там уже вопрос другой, и он всем хорошо известен", – уточнил представитель Кремля.
Кроме того, возможное появление у ЕС "совместных оборонных планов" будет предметом пристального внимания со стороны Москвы, сказал Песков, комментируя публикации о возможности создания в Евросоюзе собственной армии.
"Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее. До сих пор каких-то совместных оборонных аспектов у Евросоюза не было", – отметил он.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что союз выступит с новыми предложениями по поддержке Украины и собственной обороны. По ее словам, Европа решительно едина в этих инициативах.
До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что США могут сократить свое военное присутствие в европейском регионе. По его мнению, Европе нужно подготовиться к тому времени, когда "она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность".
Зампред ЕП заявила, что Украина вряд ли вступит в Евросоюз до 2029 года