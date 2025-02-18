Песков назвал суверенным правом вступление Украины в Евросоюз

Фото: kremlin.ru

Вступление Украины в Евросоюз является суверенным правом страны, так как речь идет об экономическом, а не военном объединении. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Но (у России. – Прим. ред.) совсем другая позиция по вопросам, связанным с безопасностью, оборонными или военными альянсами. Там уже вопрос другой, и он всем хорошо известен", – уточнил представитель Кремля.

Кроме того, возможное появление у ЕС "совместных оборонных планов" будет предметом пристального внимания со стороны Москвы, сказал Песков, комментируя публикации о возможности создания в Евросоюзе собственной армии.

"Мы пока не знаем, будет ли эта армия, мы не знаем, на каких основах она будет создаваться и так далее. До сих пор каких-то совместных оборонных аспектов у Евросоюза не было", – отметил он.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Кая Каллас заявила, что союз выступит с новыми предложениями по поддержке Украины и собственной обороны. По ее словам, Европа решительно едина в этих инициативах.

До этого министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что США могут сократить свое военное присутствие в европейском регионе. По его мнению, Европе нужно подготовиться к тому времени, когда "она возьмет на себя значительно большую ответственность за собственную безопасность".