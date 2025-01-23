Вучич: Украина ближе всех кандидатов к членству в ЕС по политическим причинам

23 января, 10:27Политика
Фото: 123RF/standrets
Украина ближе других кандидатов к членству в Евросоюзе по политическим причинам. Об этом в эфире TV Pink заявил президент Сербии Александр Вучич после разговора со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Оба лидера провели встречу на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Как отметил Вучич, они говорили о мире на Украине и "некоторых вещах на европейском пути", которые есть у обоих государств.
"Политически Украина, во всяком случае, что и логично, наверное, ближе всего (к членству в ЕС. – Прим.ред.), но мы намного дольше на этом пути", – сказал сербский лидер, отвечая на вопрос, какая страна ближе к вступлению в Евросоюз.
Вучич подчеркнул, что Зеленский не просил его вводить антироссийские санкции, потому что "знает позицию Сербии".
В ходе ВЭФ президент Украины также встретился с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым. Они говорили о межгосударственных связях в разных областях, в том числе политической, экономической и гуманитарной. Помимо этого, Зеленский и Алиев обсудили партнерство в сфере энергетики и вопросы региональной безопасности.
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