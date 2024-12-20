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Бывший премьер-министр Болгарии и лидер фракции "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Бойко Борисов выступил против двухстороннего соглашения с Киевом о сотрудничестве в области безопасности. Об этом сообщает агентство Novinite со ссылкой на заявление политика в парламенте.

Экс-премьер подчеркнул, что обсуждение мирных инициатив по украинскому конфликту со стороны Евросоюза и избранного президента США Дональда Трампа изменили контекст ситуации.

Как утверждают журналисты, новая позиция Борисова продемонстрировала серьезный сдвиг для ГЕРБ, так как ранее фракция поддерживала инициативы в поддержку Украины.

Ранее бывший чешский дипломат Петр Друлак рассказал, что союзники Киева в скором времени начнут открыто обсуждать раздел Украины, чтобы прекратить боевые действия.

Он добавил, что потерявшая поддержку Запада Украина будет продолжать "сыпаться" во время конфликта с Россией. Это произойдет в том случае, если союзники не заставят Киев пойти на уступки.

Друлак, говоря о наступлении в будущем истины, уточнил, что Украина "не сохранится". В качестве примера он привел Афганистан и Ирак, от которых отказались западные чиновники.