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Правление украинского президента Владимира Зеленского закончится разделом его страны. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на Spectator.

В публикации указано, что лидер Украины оказался "между молотом и наковальней": из-за своих неудач политик потерял популярность среди граждан, а гнев украинцев к нему усилится во время возможных выборов в будущем. По словам автора статьи, недостатка в обвинениях не будет, когда объявят дату выборов.

Ранее СМИ писали, что на Украине из-за риска смены власти начали создаваться альянсы, а также планироваться медиакампании и политические проекты. По мнению журналистов, в оппозиционно настроенных к Зеленскому кругах "резко усилилась активность".

Зарубежная пресса также отмечала, что выборы на Украине могут пройти 25 мая 2025 года. На такой шаг в Киеве решились пойти из-за падения морального духа в стране, утверждали авторы.