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На Украине из-за риска смены власти начали создавать альянсы, а также планировать медиакампании и политические проекты, передает RT со ссылкой на украинские СМИ.

Как утверждают журналисты, в оппозиционно настроенных к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому кругах "резко усилилась активность". Отмечается, что это связано с победой на президентских выборах в США республиканца Дональда Трампа и его обещанием завершить украинский конфликт, что предполагает выборы нового президента и парламента на Украине.

Ранее Служба внешней разведки РФ заявила, что экс-глава МВД Украины Арсен Аваков, по версии США, может стать новым украинским президентом вместо Зеленского. По мнению западных стран, Аваков является подходящим кандидатом на этот пост, так как он имеет тесные связи с украинскими националистическими формированиями и с лидерами стран Европы, говорится в сообщении.

В СВР указали на то, что США хотят видеть на должности президента Украины более управляемую и менее коррумпированную фигуру, поэтому ищут варианты, которые подойдут большинству на Западе.