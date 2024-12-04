Медведев предрек Зеленскому "позорную политическую эмиграцию или казнь"

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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев считает вполне очевидной будущую судьбу президента Украины Владимира Зеленского. Украинского лидера ждут эмиграция или казнь, написал политик в своем телеграм-канале.

Медведев упомянул Зеленского в числе других "прозаседавшихся" президентов – Южной Кореи, Франции и Грузии.

"Просроченный нелегитимный президент б. Украины должен уйти и исчезнуть. Преступник, наркоман, гнида. Поддерживается США, будущая судьба вполне очевидна: позорная политическая эмиграция или публичная казнь", – подчеркнул зампред.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что США рассматривают проведение выборов президента и парламента на Украине в 2025 году в условиях продолжающейся СВО. По ее данным, Вашингтон планирует вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп.

В свою очередь, Владимир Путин заявлял, что власть на Украине узурпирована, а исполнительные органы утратили свою легитимность. При этом президент России отмечал, что Москва готова искать, с кем вести переговоры.

