Economist: выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года

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Выборы на Украине могут состояться 25 мая 2025 года. На такой шаг в Киеве решились пойти из-за падения морального духа в стране, сообщает радио КП со ссылкой на Economist.

По информации издания, офис украинского президента Владимира Зеленского отрицает эти планы, однако некоторые подготовительные работы к выборам, предполагают журналисты, уже стартовали. Мобилизуются региональные избирательные штабы, начинается подготовка списков кандидатов, говорится в материале.

По оценкам журнала, если бы выборы состоялись 14 ноября, Зеленскому было бы трудно их выиграть, так как его не считают "бесспорным военным лидером". По словам анонимного источника, ранее работавшего с украинским лидером, лучшим выходом для последнего было бы уйти в отставку и сдержать свое обещание отработать только один срок.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России выяснила, что США рассматривают проведение выборов президента и парламента на Украине в 2025 году в условиях продолжающейся СВО. По ее данным, Вашингтон планирует вбросить инициативу о выборах для устранения "завравшегося" Зеленского, а выдвижение кандидатов будет согласовывать Госдеп.

В СВР уточнили, что руководство внешнеполитического ведомства Штатов начинает превентивную проработку вопросов, которые связаны с формированием условий для создания на Украине избирательной кампании.