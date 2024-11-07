Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Украинского президента Владимира Зеленского ждет тривиальная судьба – он будет уничтожен собственными покровителями. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на предпринимателя, депутата Заксобрания Ульяновской области Виктора Бута.

Он заявил, что предпосылки к уничтожению Зеленского уже имеются. К примеру, один из американских радиокомментаторов открыто говорил, что таких людей, как президент Украины, Вашингтон обычно "быстро уничтожает".

Ситуация для украинского лидера крайне нелегкая, особенно на фоне победы республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США, отметил Бут. По его словам, Киев очень сильно пытался помешать тому избраться в 2016 году.

"Наверное, просроченный Зеленский попытался поздравить первым. Трамп просто люто ненавидит Зеленского. К сожалению, просроченного Зеленского ждут очень сложные времена впереди", – заключил российский предприниматель.

Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах в США, подчеркнув, что рассчитывает на дальнейшую двухпартийную поддержку от государства.

Вместе с тем эксперты ожидают, что после возвращения Трампа в Белый дом массированная бесконтрольная денежная поддержка Киева со стороны США прекратится.

Украинские войска, в свою очередь, боятся прекращения помощи от Штатов, за которой последует потеря территорий в Донбассе.