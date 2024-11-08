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Греческие коммунисты заблокировали автоколонну из шести грузовиков с боеприпасами для Украины в городе Тирнавосе. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на местный новостной портал 902.gr Компартии Греции (КПГ).

Отмечается, что грузовики с номерами Украины, Польши и Болгарии перевозили ракеты и прочие опасные боеприпасы днем 6 ноября через густонаселенный город, где проживают тысячи людей.

Члены КПГ и Коммунистической молодежи Греции (КМГ) перекрыли дорогу большегрузам, скандируя лозунги "Никакого участия в военных миссиях за пределами Греции" и "Ни земли, ни воды убийцам народов".

Несмотря на присутствие полиции, автоколонне пришлось развернуться. Портал отмечает, что во время акции местные жители выходили из домов и аплодировали членам КПГ и КМГ, которые затем устроили марш по улицам города.

Мэр Тирнавоса Стелиос Цикрицис на митинге с участием представителей муниципальных властей заявил, что жители города не допустят, чтобы по его улицам прошли грузы "смерти", предназначенные для "дальнейшего вовлечения страны в империалистическую бойню".

В начале октября в Берлине прошла приуроченная ко дню германского единства демонстрация против поставок оружия Киеву. Акция, организованная рядом левых движений, проходила на центральной площади в парке Тиргартен. В ней участвовали не менее трех тысяч человек.

Сама демонстрация была организована под лозунгом "Нет войне и вооружению, да – миру и международной солидарности". Протестующие несли флаги России, Палестины и плакаты с призывами способствовать мирному урегулированию на Украине и Ближнем Востоке.