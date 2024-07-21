В Италии прошла акция против уничтожения плакатов в поддержку России

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Около сотни человек приняли участие в акции против уничтожения плакатов в поддержку РФ в Модене на севере Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов мероприятия.

Они рассказали, что ранее несколько гражданских ассоциаций области Эмилия-Романья приняли решение разместить плакаты с надписью "Россия – не мой враг". Позже такие же баннеры появились в соседней области Венето.

Семь крупных манифестов также были развешены в Модене, однако через некоторое время их сорвали вандалы, сообщил один из координаторов инициативы Андреа Нанетти. На месте плакатов злоумышленники оставили лозунги в поддержку Украины.

Глава регионального подразделения движения "Независимость" Фабио де Лука на фоне произошедшего раскритиковал заявления местных властей, которые осудили плакаты, и местные СМИ, которые решили не освещать ситуацию.

"Мы не согласны с такой цензурой и выступаем против санкций в отношении России и отправки оружия на Украину как способа разрешения конфликта. Чтобы перейти к миру, надо быть посредником, а не стороной конфликта", – заявил он.

По словам Нанетти, на митинг пришло большое количество участников с российскими флагами. Также к месту проведения мероприятия прибыли и представители украинской диаспоры, но их заблокировала полиция.

В июне неизвестные нарисовали граффити с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов на улицах Парижа. Несколько рисунков заметили около офиса издания Libération. Они изображают самолет в форме гроба, а сверху – надпись: "Mirage для Украины".

Позже в редакцию позвонила девушка с украинского номера. Она представилась Мариной и заявила, что нарисовала около 50 подобных граффити в городе.