Libération: граффити с обещанными ВСУ Mirage в виде гробов появилось в Париже

Фото: AP Photo/Wally Santana

Неизвестные нарисовали граффити с изображением обещанных Украине истребителей Mirage в виде гробов на улицах Парижа, передает газета Libération.

Несколько рисунков журналисты заметили непосредственно около офиса издания. По данным СМИ, граффити было сделано через трафарет. Они изображают самолет в форме гроба, а сверху – надпись: "Mirage для Украины".

В издании отметили, что позже в редакцию позвонила девушка с украинского номера. Она представилась Мариной и заявила, что нарисовала около 50 подобных граффити в городе. При этом она назвала конкретные адреса. По словам журналистов, с этого же номера им звонили ранее по поводу появления гробов около Эйфелевой башни, а также по поводу граффити со звездами Давида, которые были нанесены на парижские дома в октябре прошлого года.

6 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. При этом он подчеркнул, что эти вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.

Макрон также сообщил, что Франция собирается подготовить украинскую бригаду, которая будет состоять из 4,5 тысячи обученных и вооруженных военных. Он выразил мнение, что обучение украинских военнослужащих на территории Франции не может расцениваться как фактор эскалации.