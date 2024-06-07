Песков: Макрон демонстрирует готовность прямого участия Франции в конфликте на Украине

Фото: 123RF/gintsivuskansphoto

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстрирует абсолютную поддержку Киева и готовность прямого участия Парижа в военном конфликте, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях ПМЭФ.

Представитель Кремля добавил, что не знает, возникло ли у Владимира Путина утром желание прочитать интервью Макрона.

"Поскольку президент, как я уже сказал, вчера закончил переговоры российско-зимбабвийские за полночь, то я не думаю, что потом у него было желание первым делом читать интервью Макрона", – сказал он журналистам.

Военный эксперт Алексей Подберезкин считает, что передача Францией модернизированных истребителей Mirage 2000-5 Украине – это исключительно политическая инициатива, которая не окажет влияния на ход СВО. Об этом он сообщил радио КП.

По его словам, российские ПВО сбивают эти истребители "на раз-два", поэтому военное значение это имеет небольшое.

"Я понимаю, когда говорят там о 40 F16, это еще имеет какое-то значение, и то в том смысле, что если вдруг они все сразу появятся, их там придется два месяца активно уничтожать", – пояснил эксперт.

6 июня президент Франции заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5. Однако точное количество самолетов, которые получит Украина, к настоящему моменту не определено. При этом он подчеркнул, что эти вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России.

Макрон также сообщил, что Франция собирается подготовить украинскую бригаду, которая будет состоять из 4,5 тысячи обученных и вооруженных военных. Он выразил мнение, что обучение украинских военнослужащих на территории Франции не может расцениваться как фактор эскалации.